Свято 23 липня: що не можна робити, головні прикмети

Православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського
Яке сьогодні свято. 23 липня всі православні вшановують пам'ять святого Антонія, який володів даром передбачення і цілительства. Він був засновником Києво-Печерської Лаври. Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він відвідав Палестину, бо хотів побачити місце, де був Ісус, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.
За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він приніс християнську віру на рідній землі.
Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, пророкував події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, за якої передбачали врожай.
Іменинники – Антон (Антоній), Данило, Леонтій, Олександр.
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