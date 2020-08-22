Праздник 22 августа: что нельзя делать в этот день, приметы

Какой сегодня праздник. 22 августа в народе почитается Матфей - один из учеников Иисуса Христа, который был избран двенадцатым апостолом вместо Иуды Искариота после предательства. Чудотворец и мученик мог исцелять от недугов и изгонять бесов. Наши предки в этот день по погодным особенностям могли делать прогнозы на осень, готовились к холодам и ни в коем случае не пили молоко в первозданном виде - его топили, заквашивали или делали ряженку.

День Матфея (Матфия) также называли "Змеесос", так как 22 августа змеи вели себя странно и имели обыкновение не кусать коров на пастбищах, но присасывались к вымени и пили молоко. Поэтому в Киевской Руси в этот день коров оставляли в хлеву, а доить можно было только женщинам в одиночестве - чтобы ни человек, ни змея молоко не сглазили.

Существовал особый обряд, по которому ведро не ставили на табурет, а зажимали коленями - в противном случае у коровы могло пропасть молоко.

Хозяйки на Матфея из молока затем делали простоквашу, а затем пекли оладьи, которые символизировали солнце.

Отметим, что день Матфея Змеесоса считался предвестником скорых холодов и ненастья и практически началом осени.

Примечательно, что на Матфея, который по церковным легендам прославился умением исцелять больных, по традиции в этот день хозяйки сушили огородную зелень на зиму, а укроп и петрушку использовали для лечения от хворей - считалось, что эти травы 22 августа имеют особую целебную силу и полезные свойства.

Главные приметы этого дня

Матфей ненастье подпускает, осень становится ближе;

С Матвея теплых дождей не ждать до следующей весны;

На Матвея ненастного - всякий труд напрасный;

Если на Матфея ветер южный и вихревой, то зима будет очень снежная;

На Матвея Змеесоса летний дождь с осенним встречается;

Лишний глаз при дойке коровы ее портит.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя сильно веселиться, устраивать гуляния и разврат. Также запрещается грешить в этот день.

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