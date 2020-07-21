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Праздник 21 июля: что нельзя делать в этот день, главные приметы

 

Христиане почитают память великомученика Прокопия

Какой сегодня праздник. 21 июля наши предки вспоминали святого мученика Прокопия. При рождении его назвали Неаний. Он жил в Иерусалиме во времена императора Диоклетиана. В 303 году, когда начались открытые гонения на христиан, его отправили в Александрию с заданием беспощадно истреблять приверженцев молодой религии.

Главные приметы этого дня

  • Если в лесах поспела черника, то можно приступать к уборке озимой ржи.
  • Какая погода на Прокопия, такая будет и 2 августа на Ильин день.
  • Если в этот день новолуние, то по погоде можно определить, каким будет август.
  • Купаться в этот день нельзя, так как можно потревожить Водяного, за что он утащит купальщика в воду.
  • Если колосок на Прокопия заткнуть за пояс, то до конца лета спина болеть не будет.
  • Пчелы злее стали – скоро начнется жара.

Что нельзя делать в этот день

  • Отправляться в поездки.
  • Желательно отложить путешествие хотя бы на один день.
  • Начинать новые дела. Этот день считается крайне неблагоприятным для начинаний.
  • В этот день нельзя Лениться. Лучше всего в этот день усердно работать

Как мы ранее писали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.

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