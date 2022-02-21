Праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать, и в чем особенность этого дня

21 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память пророка, святого Захария Серповидца. В народе этот день называют Захария, "Именины серпа", Захария Серповидца, и он имеет свои особенности.
Что строго запрещено делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Ранее люди точили серпы в этот день, готовясь к новому сезону. В современном мире осталась традиции чинить и точить ножи на Захария. Поговаривают, что это принесет благополучие и удачу на целый год.
Некогда наши предки воспринимали все острые предметы в качестве защиты от нечистой силы, относились к ним с уважением. Также верили, что Захарий Серповидец спускается на землю с небес и проверяет, как подготовили хозяева инструмент для весны и лета.
Также этот день считался хорошим, чтобы играть свадьбы.
Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.
Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней нас ждет в марте 2022. Появился календарь на первый месяц весны.