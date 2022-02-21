Свято 21 лютого: що категорично не можна робити, і в чому особливість цього дня

21 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановується пам'ять пророка, святого Захарія Серповидця. У народі цей день називають Захарія, "Іменини серпа", Захарія Серповидця, і він має свої особливості.
Що строго заборонено робити в цей день, прикмети, традиції і у кого день ангела - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Раніше люди точили серпи в цей день, готуючись до нового сезону. У сучасному світі залишилася традиції лагодити і точити ножі на Захарія. Подейкують, що це принесе благополуччя і удачу на цілий рік.
Колись наші предки сприймали всі гострі предмети в якості захисту від нечистої сили, ставилися до них з повагою. Також вірили, що Захарій Серповидець спускається на землю з небес і перевіряє, як підготували господарі інструмент для весни і літа.
Також цей день вважався хорошим, щоб грати весілля.
Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір, Гектор. Обов'язково привітайте близьких і знайомих, яких так звуть.
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