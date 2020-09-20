Праздник 20 сентября: что категорически нельзя делать, главные приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)

Эта дата имеет несколько строгих запретов и ряд примет

Какой сегодня праздник. 20 сентября православные христиане чествуют память святого праведника и мученика Созонта, а в народе праздник известен как Луков день - из-за начала сбора лука на огородах. Раньше верили, что в эту дату можно узнать погоду зимой, а также предки придерживались особых правил, чтобы не заболеть всей семьей с началом холодов.

Как гласят церковные предания, пастух Созонт, живший в Малой Азии в IV веке, после явления во сне Спасителя стал ревностным поборником христианства и отдал жизнь, защищая Веру. Мученик разбил золотого языческого идола и пожертвовал собой, спасая приговоренных на казнь единоверцев. Созонта сожгли заживо после пыток в 304 году.

На землях Украины на Луков день селяне принимались за сбор лука, который обычно продолжался около недели. Помимо сбора, было принято также продавать эти овощи на базарах.

Считалось, что для укрепления здоровья и чтобы отвести хвори с началом осенних холодов, 20 сентября обязательно нужно попробовать луковицу.

Из лука также делали связки, заплетали из него косы и развешивали в доме - опять же для укрепления здоровья всех членов семьи и, чтобы вылечить болезни.

Главные приметы этого дня

Если 20 сентября на луковицах много шелухи - зима будет морозная.

Если сегодня в небе белые облака плывут - жди ненастье уже скоро.

Если шишки на хвойных деревьях растут низко, значит вскоре ударят морозы, а если же растут высоко - зима будет поздней.

Если сегодня в дом вечером зайдет в гости мужчина, то принесет с собой и защиту для всех домочадцев от болезней на целый год.

Что нельзя делать в этот день

Строго запрещалось на Луков день делать подарки детям, а особенно кукол девочках - это могло принести им бесплодие в будущем.

Сватание 20 сентября сулило жениху или просто отказ, или несчастливую семейную жизнь с постоянными ссорами.

Давать деньги в долг в этот день также считалось плохим знаком и могло привести к потере крупной суммы или лишить семью достатка.

Ранее мы рассказывали о праздниках октября и сколько будем отдыхать, а также когда отмечать День учителя, и на какую дату выпадает дополнительный выходной в Украине.