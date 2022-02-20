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Праздник 20 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно

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Воскресенье 20 февраля 2022 05:55
Праздник 20 февраля: что строго запрещено, а что нужно сделать обязательно Фото: Какой праздник 20 февраля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

20 февраля 2022 года в церковном православном календаре чтят память Луки Елладского. В народе день называют Луки или же Могущница, и он имеет особые традиции.

Что можно и нельзя делать на Луки, важные обычаи и приметы - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что нужно сделать в этот день, важные традиции

Название Могущница этот день получил благодаря целебной траве под названием лапчатка. Когда-то в народе верили, что эта трава именно в день Луки приобретает могущественную силу.

Готовили различные лечебные средства и из других целебных растений - корней, листьев, заготовленных с лета.

Некогда на Луку поминали умерших членов семьи. 20 февраля ходили на кладбища, чтобы побыть рядом с могилками. После чего шли в церковь, чтобы помолиться за покойных.

В этот день также пекли пирожки с овощной начинкой и устраивали поминальный обед. Несколько пирожков клали на пороге, чтобы умершие "угостились".

Что запрещено делать сегодня

  • Женщинам - надевать зеленое платье.
  • Делать и решать важные дела - отложите их на потом.
  • Пить зеленый или черный чай - он заберет ваши силы - лучше используйте травяной и желательно с лапчаткой.
  • Жадничать - все отданное вернется сторицей.

Также наши предки некогда верили, что на Луку нельзя играть свадьбу, поскольку день считается поминальным. Остальные праздники также были под запретом.

Отказаться, по приметам, нужно и от важных покупок.

Приметы на Луки

  • Поднялся сильный ветер - будет хороший урожай зерновых культур.
  • Солнце багряное на закате - лето будет прохладным.
  • Зимний гром в этот день - будет плохой сенокос в этом году.
  • Облака высоко плывут - к хорошей погоде, а синие облака - к потеплению.
  • Если тепло пришло с севера и начало таять с северной стороны, лето будет теплым.

Именины в этот день празднуют люди с именами:

Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Лука, Максим, Мария, Петр и Юлиан. Обязательно поздравьте родных и близких, кого так зовут.

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