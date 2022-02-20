Свято 20 лютого: що строго заборонено, а що потрібно зробити обов'язково
20 лютого 2022 року в церковному православному календарі вшановують пам'ять Луки Елладського. У народі день називають Луки або ж "Могущніца", і він має особливі традиції.
Що можна і не можна робити на Луки, важливі звичаї і прикмети - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що потрібно зробити в цей день, важливі традиції
Назву Могущніца цей день отримав завдяки цілющій траві під назвою перстач. Колись в народі вірили, що ця трава саме в день Луки набуває могутню силу.
Готували різні лікувальні засоби і з інших цілющих рослин - коренів, листя, заготовлених з літа.
Колись на Луку поминали померлих членів сім'ї. 20 лютого ходили на кладовища, щоб побути поруч з могилками. Після чого йшли до церкви, щоб помолитися за покійних.
У цей день також пекли пиріжки з овочевою начинкою і влаштовували поминальний обід. Кілька пиріжків клали на порозі, щоб померлі "пригостилися".
Що заборонено робити сьогодні
- Жінкам - вдягати зелену сукню.
- Робити і вирішувати важливі справи - відкладіть їх на потім.
- Пити зелений або чорний чай - він забере ваші сили - краще використовуйте трав'яний і бажано з перстачу.
- Скупитися - все віддане повернеться сторицею.
Також наші предки колись вірили, що на Луку не можна грати весілля, оскільки день вважається поминальним. Решта свят також були під забороною.
Відмовитися, за прикметами, потрібно і від важливих покупок.
Прикмети на Луки
- Піднявся сильний вітер - буде хороший урожай зернових культур.
- Сонце багряне на заході - літо буде прохолодним.
- Зимовий грім в цей день - буде поганий сінокіс в цьому році.
- Хмари високо пливуть - до гарної погоди, а сині хмари - до потепління.
- Якщо тепло прийшло з півночі і почало танути з північного боку, літо буде теплим.
Іменини в цей день святкують люди з іменами:
Олександр, Анатолій, Арсеній, Василь, Дмитро, Іван, Христина, Лука, Максим, Марія, Петро і Юліан. Обов'язково привітайте рідних і близьких, кого так звуть.
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