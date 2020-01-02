Праздник 2 января: что нельзя делать в этот день, все приметы

2 января православные почитают память священномученика Игнатия Богоносца а также святого Иоанна Кронштадского
Какой сегодня праздник. 2 января христиане чтят память священномученика Игнатия Богоносца, который жил в I-II веках при императоре Траяне. В те времена его учителем был Иоанн Богослов. Также верующие почитают память православного святого Иоанна Кронштадского, жившего в XIX веке.
По народным преданиям Игнатия называли Богоносцем из-за того, что когда он был маленьким, то сам Иисус Христос носил его на руках. У Игнатия был дар исцелять больных людей.
Когда происходили Траянские гонения христиан, то Игнатия арестовали и отправили из Антиохии в Рим. Там над ним совершили страшную казнь. Игнатия бросили на растерзание к голодным львам.
В этот день в церквях проходили молебны на охрану дома. Люди убирали свои жилища. Кроме того, церковь призывала совершить крестный ход с иконой вокруг дома, чтобы защитить его и семью от несчастий и голода.
Этот день также считался "яблочным днем". Люди очищали яблони от инея и снега. Это делалось для того, чтобы урожай был богатым.
Игнатий Богоносец (фото из открытых источников)
В этот день в свой дом нельзя впускать старых, немощных и бедных людей, иначе после их визита в доме начнутся болезни и придет бедность.
Также 2 января нельзя ничего занимать соседям, поскольку можно отдать свое счастье.