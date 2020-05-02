Праздник 2 мая: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 2 мая 2020 года все православные христиане чтят память Иоанна-воина, который служил Богу, но наказывал по справедливости воров и злодеев. Верующие ему молятся о защите близких людей.

Поскольку Иван-воин считался заступником обиженных и скорбящих, в этот день было запрещено обижать кого-либо, особенно тех, кто был не в состоянии ответить.

2 мая существовала традиция выносить в поле холсты и просить весну о хорошем урожае. Часто именно 2 мая случались первые майские грозы. Была распространена традиция 2 мая выпекать пироги с начинкой - это сулило богатый урожай.

Именинники – Антонин, Георгий (Юрий, Егор), Иван, Никифор, Пафнутий, Христофор.

Главные приметы 2 мая:

Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.

Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – ждите засухи. Наоборот, если гнездятся утки подальше от водоемов, то это примета к тому, что летние дни будут дождевыми.

Если вечером в этот день золотистая заря – к хорошей погоде.

Что категорически нельзя делать в этот день:

Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.

Как мы ранее писали, в мае украинцы получат рекордное количество выходных.