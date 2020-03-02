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Праздник 2 марта: все запреты дня, история и приметы

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2 марта православные украинцы отмечают день Феодора Тирона

Какой сегодня праздник. 2 марта 2020 в Украине отмечают день памяти христианского великомученика Феодора Тирона. В городе Амасии он был воином мармаритского войска.

Когда император Галерия заставлял христиан принести жертву языческим богам, Феодор отказался от жертвоприношения и усиленно молился в те несколько дней, которые были ему даны для размышлений.

После его привели на суд и обвинили в сожжении храма Кибелы, за что он и был заключен в тюрьму и приговорен на голодную смерть. Через некоторое время, обнаружив Феодора живым, ему вновь предложили совершить жертвоприношение. После отказа великомученник продолжал проповедовать Христа, несмотря на примененные к нему пытки - его тело строгали железными зубцами.

Удивляясь такому терпению и мужеству святого, народ стал требовать и кричать, чтобы скорее была совершена казнь над Феодором. Его сожгли на костре, а останки, не поврежденные огнем, попросила христианка Евсевия и погребла в своем доме в городе Евхаитах.

2 марта - народные приметы дня

  • Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.
  • С западной стороны плывут перистые облака - на следующий день будет дождь.
  • Туман висит утром - признак того, что май будет холодным.
  • Птицы возвращаются из теплых краев - ждите ранней весны.
  • Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

2 марта - запреты дня

  • Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду - это предсказывает тяжелые болезни.
  • Нельзя в этот день отказывать в милостыни.
  • Не рекомендуется вести себя слишком шумно.

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть во время Великого поста, который начался 2 марта.

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