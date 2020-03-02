Праздник 2 марта: все запреты дня, история и приметы

2 марта православные украинцы отмечают день Феодора Тирона
Какой сегодня праздник. 2 марта 2020 в Украине отмечают день памяти христианского великомученика Феодора Тирона. В городе Амасии он был воином мармаритского войска.
Когда император Галерия заставлял христиан принести жертву языческим богам, Феодор отказался от жертвоприношения и усиленно молился в те несколько дней, которые были ему даны для размышлений.
После его привели на суд и обвинили в сожжении храма Кибелы, за что он и был заключен в тюрьму и приговорен на голодную смерть. Через некоторое время, обнаружив Феодора живым, ему вновь предложили совершить жертвоприношение. После отказа великомученник продолжал проповедовать Христа, несмотря на примененные к нему пытки - его тело строгали железными зубцами.
Удивляясь такому терпению и мужеству святого, народ стал требовать и кричать, чтобы скорее была совершена казнь над Феодором. Его сожгли на костре, а останки, не поврежденные огнем, попросила христианка Евсевия и погребла в своем доме в городе Евхаитах.
Ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть во время Великого поста, который начался 2 марта.