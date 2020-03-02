Свято 2 березня: всі заборони дня, історія та прикмети

2 березня православні українці відзначають день Феодора Тирона
Яке сьогодні свято. 2 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті християнського великомученика Феодора Тирона. У місті Амації він був воїном мармаритського війська.
Коли імператор Галерія змушував християн принести жертву язичницьким богам, Феодор відмовився від жертвопринесення і посилено молився у ті кілька днів, які були йому дані для роздумів.
Після його привели на суд і звинуватили у спаленні храму Кібели, за що він і був ув'язнений і засуджений на голодну смерть. Через деякий час, виявивши Феодора живим, йому знову запропонували здійснити жертвоприношення. Після відмови великомученник продовжував проповідувати Христа, незважаючи на застосовані до нього тортури - його тіло стругали залізними зубцями.
Дивуючись такому терпінню і мужності святого, народ став вимагати і кричати, щоб швидше була здійснена страта над Феодором. Його спалили на багатті, а останки, не пошкоджені вогнем, попросила християнка Євсевія і поховала в своєму будинку в місті Євхаітах.
Раніше ми писали про те, що можна і не можна їсти під час Великого посту, який розпочався 2 березня.