Свято 2 березня: всі заборони дня, історія та прикмети

Яке сьогодні свято. 2 березня 2020 в Україні відзначають день пам'яті християнського великомученика Феодора Тирона. У місті Амації він був воїном мармаритського війська.

Коли імператор Галерія змушував християн принести жертву язичницьким богам, Феодор відмовився від жертвопринесення і посилено молився у ті кілька днів, які були йому дані для роздумів.

Після його привели на суд і звинуватили у спаленні храму Кібели, за що він і був ув'язнений і засуджений на голодну смерть. Через деякий час, виявивши Феодора живим, йому знову запропонували здійснити жертвоприношення. Після відмови великомученник продовжував проповідувати Христа, незважаючи на застосовані до нього тортури - його тіло стругали залізними зубцями.

Дивуючись такому терпінню і мужності святого, народ став вимагати і кричати, щоб швидше була здійснена страта над Феодором. Його спалили на багатті, а останки, не пошкоджені вогнем, попросила християнка Євсевія і поховала в своєму будинку в місті Євхаітах.

2 березня - народні прикмети дня

Якою 2 березня буде погода, таким буде і все літо.

З західної сторони пливуть перисті хмари - на наступний день буде дощ.

Висить туман вранці - ознака того, що травень буде холодним.

Птахи повертаються з теплих країв - чекайте ранньої весни.

Якщо помолитися в цей день про зниклу людиню або речі, то незабаром вони знайдуться.

2 березня - заборони дня

Не бажано дивитися на вечірнє небо, адже, якщо ви побачите падаючу зірку, - це пророкує важкі хвороби.

Не можна в цей день відмовляти в милостині.

Не рекомендується вести себе дуже шумно.

Раніше ми писали про те, що можна і не можна їсти під час Великого посту, який розпочався 2 березня.