Праздник 2 февраля: все приметы дня, что нельзя делать, у кого именины

Основным источником сведений об Евфимии Великом является его житие, написанное Кириллом Скифопольским, которого считают "одним из лучших агиографов по живости изложения", отмечая, что он "обладает настоящими качествами историка".

Евфимий родился в римской провинции Малой Армении, в городе Мелитена. В три года лишился отца и по просьбе матери был принят на воспитание епископом Мелитенским Отрием, который крестил его и провел через все степени церковных должностей, поручив после надзор за окрестными монастырями.

В возрасте двадцати восьми лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим и после поклонения святыням отправился к местным отшельникам. Там он предпочитал жить в затворе, выходя из него только по субботам.

Однажды случилось то, что повергло всех в шок: Евфимий исцелил сына арабского филарха, принявшего крещение с именем Петр. Известие об этом привлекло множество людей, искавших наставления и исцелений.

Народные приметы на Евфимия Великого

Если началась метель, то быть ей всю неделю.

В этот день потерять рукавицу – к бедности, порезать руку – к болезни близкого.

Какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.

Что нельзя делать в этот день

В этот день нельзя оставлять дома мусор и треснутую посуду.

Не рекомендуется поднимать с земли мелкие монеты - иначе жить будешь в нищете.

Старайтесь не петь после захода солнца, чтобы избежать несчастья.

Не перебирайте 2 февраля крупу, иначе будут конфликты.

Именины в этот день отмечают Инна, Римма, Захар, Лев, Лаврентий и Петр.

Кстати, сны с 1 на 2 февраля всегда считались вещими, поэтому постарайтесь не забыть о них.