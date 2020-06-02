Праздник 2 июня: что нельзя делать и главные приметы этого дня

Праздник 2 мая (коллаж РБК-Украина)

В этот день вспоминают мучеников, которые погибли за веру в Христа

Какой сегодня праздник. 2 июня 2020 года православные христиане чтят память мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Мученики пострадали за веру в Христа при правлении римского императора Нумериана (283-284).

На Руси этот день имел название "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огуречник".

В этот день, по народной примете, нужно было высевать огурцы. Делалось это, по возможности, тайно: от любопытных, чтобы избежать сглаза, нужно было скрывать и гряду, и первый выросший на ней огурец, который надо было сорвать и закопать где-нибудь на огороде, подальше от чужих глаз, чтобы остальной урожай огурцов был хорошим.



Главные приметы этого дня

Много шишек на елях - к хорошему урожаю огурцов.

Лягушки активно квакают в этот день - будет много огурцов.

Пчелы сердито жалят - к дождю.

Если 2 июня дождь, то 3 декабря - снег с крупой.

Если 1 и 2 июня льет дождь, то июнь будет засушливый.

Если вечером много росы, то на следующий день будет солнечно.

Утки целый день плещутся в воде и ныряют - к дождю.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день категорически нельзя ссориться с кем-либо.

Нельзя рассказывать сон, увиденный накануне.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.



Как мы ранее писали, опубликован православный календарь на июнь 2020.

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Автор: Людмила Жукова