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Свято 2 червня: що не можна робити і головні прикмети цього дня

STYLERЖиття    02.06.2020 - 06:01
Свято 2 червня: що не можна робити і головні прикмети цього дня
Свято 2 травня (колаж РБК-Україна)

В цей день згадують мучеників, які загинули за віру в Христа

Яке сьогодні свято. 2 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Мученики постраждали за віру в Христа під час правління римського імператора Нумеріана (283-284).

На Русі цей день мав назву "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огірочник".

В цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки. Робилося це, по можливості, таємно: від цікавих, щоб уникнути пристріту, треба було приховувати і гряду, і перший вирісший на ній огірок, який треба було зірвати і закопати десь на городі, подалі від чужих очей, щоб решта врожаю огірків була хорошою..

Головні прикмети цього дня

  • Багато шишок на ялинах - до хорошого урожаю огірків.
  • Жаби активно квакають в цей день - буде багато огірків.
  • Бджоли сердито жалять - до дощу.
  • Якщо 2 червня дощ, то 3 грудня - сніг з крупою.
  • Якщо 1 і 2 червня ллє дощ, то червень буде посушливий.
  • Якщо ввечері багато роси, то на наступний день буде сонячно.
  • Качки цілий день хлюпочуться у воді і пірнають - до дощу.

Що не можна робити в цей день:

  • У цей день категорично не можна сваритися з ким-небудь.
  • Не можна розповідати сон, побачений напередодні.

Сьогодні іменини відзначають: Олексій, Володимир, Олександр, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.

Як ми раніше писали, опубліковано православний календар на червень 2020.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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