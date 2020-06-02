Свято 2 червня: що не можна робити і головні прикмети цього дня

В цей день згадують мучеників, які загинули за віру в Христа
Яке сьогодні свято. 2 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Мученики постраждали за віру в Христа під час правління римського імператора Нумеріана (283-284).
На Русі цей день мав назву "грядочник", "тепловей", "Фалалей-тепловей", "Фалалей-огірочник".
В цей день, за народною прикметою, потрібно було висівати огірки. Робилося це, по можливості, таємно: від цікавих, щоб уникнути пристріту, треба було приховувати і гряду, і перший вирісший на ній огірок, який треба було зірвати і закопати десь на городі, подалі від чужих очей, щоб решта врожаю огірків була хорошою..
Головні прикмети цього дня
Що не можна робити в цей день:
Сьогодні іменини відзначають: Олексій, Володимир, Олександр, Тимофій, Микита, Йосип, Фалалея, Лілія, Сусанна.
Як ми раніше писали, опубліковано православний календар на червень 2020.
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Автор: Людмила Жукова