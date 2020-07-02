Праздник 2 июля: что нельзя делать и главные приметы

В этот день все приметы связаны с пчелами
Какой сегодня праздник. 2 июля 2020 года в народе отмечается День Зосимы. Наши предки считали, что именно со 2 июля начинается сильная жара.
С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Кстати, пчелы в старину считались посланниками Бога. Славяне наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.
Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр.
Как мы ранее сообщали, украинцев в июле ждет максимальное количество рабочих дней.
Автор: Людмила Жукова