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Праздник 2 июля: что нельзя делать и главные приметы

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В этот день все приметы связаны с пчелами

Какой сегодня праздник. 2 июля 2020 года в народе отмечается День Зосимы. Наши предки считали, что именно со 2 июля начинается сильная жара.

С этого времени начиналось созревание хлебов и активная стадия заготовления сена для скота. Также 2 июля пчелы начинали запасать мед. Кстати, пчелы в старину считались посланниками Бога. Славяне наделяли пчел такой необычайной силой за их способности давать человеку воск, из которого изготавливали свечи. Приметы дня также связаны с этими насекомыми: если пчелы летят в ульи – к дождю, а если сидят по стенам – будет жара.

Именинники – Иван, Зосим, Мария, Александр.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день пчелы прячутся в ульи – будет ненастье.
  • Пчелы на Зосиму сонные – стоит ждать похолодание.
  • Пчелы сидят на стенках ульев – день будет жарким.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя переедать, особенно животную пищу.
  • Грустить и злиться. Это не тот день, который можно потратить на негативные эмоции.
  • Брать и давать в долг.
  • Нельзя в этот день ссориться с соседями.

Как мы ранее сообщали, украинцев в июле ждет максимальное количество рабочих дней.

Автор: Людмила Жукова

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