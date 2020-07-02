Свято 2 липня: що не можна робити і головні прикмети

Яке сьогодні свято. 2 липня 2020 року у народі відзначається День Зосими. Наші предки вважали, що саме з 2 липня починається найсильніша спека.

З цього часу починалося дозрівання хлібів і активна стадія заготовляння сіна для худоби. Також 2 липня бджоли починали запасати мед. До речі, бджоли в давнину вважалися посланцями Бога. Слов'яни наділяли бджіл такою надзвичайною силою за їх здатності давати людині віск, з якого виробляли свічки. Прикмети дня також пов'язані з цими комахами: якщо бджоли летять у вулики – до дощу, а якщо сидять по стінах – буде спека.

Іменинники – Іван, Зосим, Марія, Олександр.

Головні прикмети цього дня:

Якщо у цей день бджоли ховаються у вулик – буде негода.

Бджоли на Зосиму сонні – варто чекати на похолодання.

Бджоли сидять на стінках вуликів – день буде спекотним.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна переїдати, особливо тваринну їжу.

Сумувати та злитися. Це не той день, який можна витратити на негативні емоції.

Брати і давати в борг.

Не можна в цей день сваритися з сусідами.

Як ми раніше повідомляли, українців в липні чекає максимальна кількість робочих днів.