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Праздник 2 февраля: все запреты дня, история и приметы

STYLERЖизнь    02.02.2020 - 07:05
Праздник 2 февраля: все запреты дня, история и приметы
2 февраля - какой сегодня праздник

2 февраля 2020 года украинцы отмечают день Евфимия Великого

2 февраля 2020 года украинцы празднуют Евфимия Великого. Он обладал даром пророчества, помогал справиться от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней.

Основным источником сведений об Евфимии Великом является его житие, написанное Кириллом Скифопольским, которого считают "одним из лучших агиографов по живости изложения", отмечая, что он "обладает настоящими качествами историка".

2 февраля - история праздника

Евфимий родился в римской провинции Малой Армении, в городе Мелитена. В три года лишился отца и по просьбе матери был принят на воспитание епископом Мелитенским Отрием, который крестил его и провел через все степени церковных должностей, поручив после надзор за окрестными монастырями.

В возрасте двадцати восьми лет Евфимий отправился в паломничество в Иерусалим и после поклонения святыням отправился к местным отшельникам. Там он предпочитал жить в затворе, выходя из него только по субботам.

Однажды случилось то, что повергло всех в шок: Евфимий исцелил сына арабского филарха, принявшего крещение с именем Петр. Известие об этом привлекло множество людей, искавших наставления и исцелений.

2 февраля - народные приметы

  • Если началась метель, то быть ей всю неделю.
  • В этот день потерять рукавицу – к бедности, порезать руку – к болезни близкого.
  • Какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.
  • Сны с 1 на 2 февраля считаются вещими.

2 февраля - что нельзя делать

  • В этот день нельзя оставлять дома мусор и треснутую посуду.
  • Не рекомендуется поднимать с земли мелкие монеты - иначе жить будешь в нищете.
  • Старайтесь не петь после захода солнца, чтобы избежать несчастья.
  • Не перебирайте 2 февраля крупу, иначе будут конфликты.
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