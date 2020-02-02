Свято 2 лютого: всі заборони дня, історія та прикмети

2 лютого - яке сьогодні свято

2 лютого 2020 року українці святкуватимуть день Євфимія Великого

2 лютого 2020 року українці святкують Євфимія Великого. Він володів даром пророцтва, допомагав впоратися від всіляких бід, виганяв бісів та зцілював людей від хвороб.

Основним джерелом відомостей про Євфимія Великого є його житіє, написане Кирилом Скифопольским, якого вважають "одним з кращих агіографів по жвавості викладу", відзначаючи, що він "володіє справжніми якостями історика".

2 лютого - історія свята

Євфимій народився в римській провінції Малої Вірменії, в місті Меліта. У три роки втратив батька і на прохання матері був прийнятий на виховання єпископом Мелітенськім Отріем, який хрестив його і провів через усі ступені церковних посад, доручивши після нагляд за навколишніми монастирями.

У віці двадцяти восьми років Євфимій відправився в паломництво до Єрусалиму, а після поклоніння святиням пішов до місцевих пустельників. Він вважав за краще жити у затворі, виходячи з нього тільки по суботах.

Одного разу сталося те, що шокувало всіх: Євфимій вилікував сина арабського філарха, який прийняв хрещення з ім'ям Петро. Звістка про це привернуло безліч людей, які шукали настанови і зцілень.

2 лютого - народні прикмети

Якщо почалася завірюха, то бути їй весь тиждень.

У цей день втратити рукавицю - до бідності, порізати руку - до хвороби близької людини.

Яка погода буде в цей день, така й залишиться на Масляну.

Сни з 1 на 2 лютого вважаються віщими.

2 лютого - що не можна робити