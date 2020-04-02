Праздник 2 апреля: что нельзя делать, главные приметы

Какой сегодня праздник. 2 апреля 2020 года наши предки всегда чтили память святой Фотиньи. Согласно древнему преданию, именно у Фотиньи самаритянки Иисус Христос попросил попить воды из колодца. Считается, что именно по этой причине вода в день 2 апреля обладает полезными свойствами, и в народе знахари 2 апреля использовали ее для лечения болезней и снятия порчи. В этот день считалось очень полезным умыться водой из колодца.

Также воду из колодца используют для очищения дома и животных, ведь 2 апреля колодезная вода приравнивается к святой воде. Нужно обрызгать каждый угол дома, все двери, окна и стены - это очистит энергетику жилища и изгонит из дома все дурное.

В этот день незамужние девушки привлекали женихов. Они проводили специальный обряд. Брали длинные рушники с вышитыми на них рыбками и водили хороводы в роще. Такой хоровод привлекает женихов и поможет девушке выйти замуж. После хоровода рушники вешали на ветви берез и оставляли там висеть.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день идет дождь – будет хороший урожай грибов.

Наст колюч – год будет урожайным.

Если выпить из колодца воды – можно вылечиться от болезни.

Прилетели скворцы – пришла настоящая весна.

Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

Если в этот день днем жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной

Трясогузка прилетела – примета того, что через 12 дней начнется ледоход.

Вороны вьются в небе, где облака идут против ветра, — к осадкам.

Петух кричит с утра в дождь — к прояснению погоды.

Что нельзя делать в этот день:

Запрещено ругаться и браниться.

Как мы ранее писали, в конце апреля Землю накроет магнитная буря, и уже стали известны даты ударов.