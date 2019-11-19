Праздник 19 ноября: что нельзя делать сегодня, все приметы

19 ноября праздник Павел Исповедник (Фото: коллаж РБК-Украина)

19 ноября верующие чествуют святителя и архиепископа Павла Исповедника

Какой сегодня праздник. 19 ноября христиане чтят память святителя Павла Исповедника, константинопольского архиепископа, который жил в IV веке. В народе праздник получил название Павел Ледокол, так как в этот день начинала замерзать вода в озерах и реках.

После избрания архиепископом в 337 году Павел столкнулся с многочисленными гонениями из-за нападок приверженцев арианства, несколько раз был был изгнан из Константинополя, жил в Риме, был в Сирии и Армении, где принял мученическую смерть. В городе Кукуз в 350 году во время божественной литургии в храм ворвались ариане, схватили Павла и шесть суток морили его голодом, а затем задушили его же святительским омофором.

19 ноября христиане чествуют Павла Исповедника (Изображение: Константинополь, 985 год, миниатюра Минология Василия II, Ватиканская библиотека, Рим / Фото из открытых источников)

Наши предки в день Павла Исповедника верили, что можно привлечь удачу и достаток, если соблюдать определенные правила.

Считалось, что если этот день провести с семьей, то весь год не будет ссор и противоречий между родными.

Обещание, данное на Павла Исповедника, обязательно нужно было воплотить в жизнь и исполнить в этот день, тогда можно заручиться большой удачей.

Если возникала необходимость отправиться в дорогу, то по возможности путешествие переносили на другую дату, так как для путников 19 ноября считали несчастливым днем.

Еще одно правило касалось долгов - если не расплатиться до окончания дня Павла Исповедника, то можно весь год испытывать проблемы с деньгами и вынести достаток из дома.

Главные приметы в день Павла Исповедника: