Праздник 19 июня: что нельзя делать и главные приметы

Праздник 19 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день православные христиане чтут память Илариона Долмацкого

Какой сегодня праздник. 19 июня 2020 года православная церковь вспоминает святого Илариона Долмацкого. Он родился в верующей семье и очень рано постригся в монахи, а потом стал учеником преподобного Григория Декаполита.

В обители его посвятили во пресвитера. После смерти игумена братия хотела избрать Илариона на это место, однако он тайно удалился в Византию.

Тем не менее позднее святитель патриарх Никифор убедил Илариона стать игуменом. Он управлял монастырем восемь лет.

На Руси святого называли Ларионом. В день его памяти было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Крестьяне считали, что если вовремя с ними не справиться, это принесет беды. Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.

Именинники этого дня – Илларион, Сусанна, Фекла, Юлия (Иулиания).

Главные приметы этого дня:

Если 19 июня сорняки не вырвать, то в будущем придется постоянно с ними бороться.

Дует восточный ветер – летом будет много осадков.

19 июня можно рыть колодец. Чтобы определить "правильное" место, к земле прикладывали сковороду, а через некоторое время смотрели, с какой стороны она намокла – там, по приметам, воды находится близко к поверхности земли.

Если жуки летают вечером - будет хорошая погода.



Как мы ранее сообщали, под Одессой из-за мощных ливней затопило целое село.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова