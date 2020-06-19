Праздник 19 июня: что нельзя делать и главные приметы

В этот день православные христиане чтут память Илариона Долмацкого
Какой сегодня праздник. 19 июня 2020 года православная церковь вспоминает святого Илариона Долмацкого. Он родился в верующей семье и очень рано постригся в монахи, а потом стал учеником преподобного Григория Декаполита.
В обители его посвятили во пресвитера. После смерти игумена братия хотела избрать Илариона на это место, однако он тайно удалился в Византию.
Тем не менее позднее святитель патриарх Никифор убедил Илариона стать игуменом. Он управлял монастырем восемь лет.
На Руси святого называли Ларионом. В день его памяти было принято выходить в поле и пропалывать его от сорняков. Крестьяне считали, что если вовремя с ними не справиться, это принесет беды. Также считалось, что сорную траву можно полоть, только когда месяц идет на убыль, а на полную луну такая работа бесполезна, поскольку сорняки вскоре снова вырастут.
Именинники этого дня – Илларион, Сусанна, Фекла, Юлия (Иулиания).
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Автор: Людмила Жукова