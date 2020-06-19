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Свято 19 червня: що не можна робити і головні прикмети

STYLERЖиття    19.06.2020 - 06:07
Свято 19 червня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 19 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день православні християни вшановують пам'ять Іларіона Долмацького

Яке сьогодні свято. 19 червня 2020 року православна церква згадує святого Іларіона Долмацького. Він народився в християнській сім'ї і дуже рано постригся в ченці, а потім став учнем преподобного Григорія Декаполита.

В обителі його посвятили у пресвітера. Після смерті ігумена братія хотіла обрати Іларіона на це місце, проте він таємно пішов у Візантію.

Проте пізніше святитель патріарх Никифор переконав Іларіона стати ігуменом. Він керував монастирем вісім років.

На Русі святого називали Ларіоном. У день його пам'яті було заведено виходити в поле і прополювати від бур'янів. Селяни вважали, що якщо вчасно з ними не впоратися, це принесе біду. Також вважалося, що бур'янисту траву можна полоти, тільки коли місяць іде на спад, а на повний місяць така робота марна, оскільки бур'яни незабаром знову зростуть.

Іменинники цього дня – Іларіон, Сусанна, Фекла, Юлія (Улянія).

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо 19 червня бур'яни не вирвати, то в майбутньому доведеться постійно з ними боротися.
  • Дме північний вітер, то влітку буде багато опадів.
  • 19 червня можна рити колодязь. Щоб визначити правильне місце, до землі прикладали сковороду, а через деякий час дивилися, з якого боку вона намокла – там, за прикметами, води знаходиться близько до поверхні землі.
  • Якщо жуки літають увечері - буде гарна погода.

Як ми раніше повідомляли, під Одесою через потужні зливи затопило ціле село.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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