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Праздник 18 сентября: что строго запрещено делать, важные приметы

Автор: Styler

В эту дату существует ряд примет и запретов

Какой сегодня праздник. Православные в этот день чествуют день Елизаветы и Захария, христианских праведников и пророков, родителей Иоанна Крестителя. Также верующие в этот день чтят память мученика Афанасия Брестского. В народе в праздник проводили специальные обряды и соблюдали важные правила, а нарушителей по поверьям могли ждать не только хвори, но и погибель.

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Наши предки на Елизавету и Захария, которые по библейским легендам обладали даром предвидения, устраивали гадания.

Считалось, что 18 сентября для этих целей является очень удачным днем, и к ведуньями часто ходили за советом и, чтобы узнать будущее.

Примечательно, что сам праздничный день чаще называли несчастливым. Дело в том, что бытовали строгие правила, за неуважение к которым легкомысленные могли сильно поплатиться.

Верили, что 18 сентября из леса к людям выходит Кумоха - так называли лихорадку - и нападает на женщин. Прогнать недуг можно было при помощи березового веника. Люди обтрушивали им не только себя, но и свой дом, в котором нужно было также навести порядок. Считалось, что после такой операции хвори не подступят к человеку и его семье целый год.

Главные приметы этого дня

  • Если в этот день пожелтели листья раньше положенного, то осень будет ранней, а зима очень суровой;
  • Если на Елизавету и Захария много ягод на рябине, то осень будет дождливая;
  • Все, что нагадали в день Елизаветы и Захария, обязательно скоро сбудется.

Что нельзя делать в этот день

  • На Захария нельзя заниматься стиркой.
  • 18 сентября нельзя давать какие-либо клятвы, потому что человек, который нарушит обет, не сдержит обещания, обязательно погибнет.

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