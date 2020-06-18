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Праздник 18 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

STYLERКоронавирус    18.06.2020 - 06:04
Праздник 18 июня: что нельзя делать и главные приметы дня
Праздник 18 июня (коллаж РБК-Украина)

В эту дату православные христиане отмечают Дорофеев день

Какой сегодня праздник. 18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.

На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.

Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.

Главные приметы этого дня:

  • Хорошая погода на день Дорофея – будет хороший урожай зерна.
  • Ветер 18 июня дует с восточной стороны – лето будет ветреным и дождливым.
  • Много пустоцвета на огурцах – нужно было совершить один важный обряд. Так, хозяйка волокла 18 июня в огород ногой старый лапоть и бросала в огурцы, приговаривая: "Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и огурцы мои плелись". Согласно поверьям, эти действия 18 июня позволяли получить урожай от следующих посадок.
  • Если выполоть весь бурьян в этот день - он больше не появится.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя собирать сон-траву просто так.
  • Нельзя откладывать неоконченные дела на потом.

Как мы ранее сообщали, в Украине обнаружен безлюдный курорт, где нет туристов и чистое море.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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