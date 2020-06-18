Праздник 18 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

В эту дату православные христиане отмечают Дорофеев день
Какой сегодня праздник. 18 июня христиане отмечают Дорофеев день. Эта дата названа так в честь священномученика Дорофея Тирского, который жил в 3-4 веке. Он служил епископом в финикийском городе Тире. В период гонения на христиан при императоре Диоклетиане скрывался от язычников. В период правления Юлиана Отступника епископ принял мученическую смерть.
На Руси считалось, что с Дорофея начинаются самые короткие ночи в году. Их еще называли "воробьиные". В этот день обычно расцветает сон-трава, которая может предсказать спящему человеку будущее.
Именинники этого дня – Игнат, Дорофей, Игорь, Константин, Леонид, Маркиан, Федор.
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Автор: Людмила Жукова