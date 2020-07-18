Праздник 18 июля: что нельзя делать и главные приметы

Какой сегодня праздник. 18 июля церковь отмечает день Афанасия Афонского. В народе этот день называли Лунный праздник, так как влияние луны наиболее велико.

Наши предки в этот день старались выполнить как можно больше работы днем, чтобы вечером посвятить себя отдыху.



Вечер и ночь нужно посвятить построению планов на будущее, нужно определиться со своей целью, мечтой и желаниями, которые хочется воплотить в жизнь.



Приметы на 18 июля говорят, что может быть достаточно просто думать о том, чего хочешь, и оно скоро сбудется. Но если использовать методы визуализации, медитацию, целеполагание и составление списка желаний, то шанс, что они осуществятся, в разы повышается.

Именинники – анна (Анна), Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл и Сергей.

Главные приметы дня

если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю;

ясный месяц обещает теплую осень;

желтые облака – к дождю.

Что категорически нельзя делать в этот день

Нельзя врать, раскрывать свои и чужие секреты,

обсуждать других людей - это чревато крайне неприятными последствиями.

Нельзя делать ремонт.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.