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Праздник 18 июля: что нельзя делать и главные приметы

Автор: Styler

В эту дату празднуют День Афанасия

Какой сегодня праздник. 18 июля церковь отмечает день Афанасия Афонского. В народе этот день называли Лунный праздник, так как влияние луны наиболее велико.

Наши предки в этот день старались выполнить как можно больше работы днем, чтобы вечером посвятить себя отдыху.

Вечер и ночь нужно посвятить построению планов на будущее, нужно определиться со своей целью, мечтой и желаниями, которые хочется воплотить в жизнь.

Приметы на 18 июля говорят, что может быть достаточно просто думать о том, чего хочешь, и оно скоро сбудется. Но если использовать методы визуализации, медитацию, целеполагание и составление списка желаний, то шанс, что они осуществятся, в разы повышается.

Именинники – анна (Анна), Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл и Сергей.

Главные приметы дня

  • если на Афанасия месяц играет – к хорошему урожаю;
  • ясный месяц обещает теплую осень;
  • желтые облака – к дождю.

Что категорически нельзя делать в этот день

  • Нельзя врать, раскрывать свои и чужие секреты,
  • обсуждать других людей - это чревато крайне неприятными последствиями.
  • Нельзя делать ремонт.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.

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