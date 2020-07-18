Праздник 18 июля: что нельзя делать и главные приметы

В эту дату празднуют День Афанасия
Какой сегодня праздник. 18 июля церковь отмечает день Афанасия Афонского. В народе этот день называли Лунный праздник, так как влияние луны наиболее велико.
Наши предки в этот день старались выполнить как можно больше работы днем, чтобы вечером посвятить себя отдыху.
Вечер и ночь нужно посвятить построению планов на будущее, нужно определиться со своей целью, мечтой и желаниями, которые хочется воплотить в жизнь.
Приметы на 18 июля говорят, что может быть достаточно просто думать о том, чего хочешь, и оно скоро сбудется. Но если использовать методы визуализации, медитацию, целеполагание и составление списка желаний, то шанс, что они осуществятся, в разы повышается.
Именинники – анна (Анна), Афанасий, Варвара, Елизавета, Кирилл и Сергей.
Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.