17 мая: что нельзя делать сегодня и главные приметы дня
17 мая 2022 года весь православный мир чтит память мученицы Пелагии, девы Тарсийской, пострадавшей за мир во время правления императора Диоклетиана на рубеже III-IV веков.
Что можно и нельзя делать, традиции, основные приметы - читайте далее в нашем материале.
Наши предки называли этот день Пелагеи Заступницы. Ее знают, как покровительницу всех невинных девушек и всех несправедливо обиженных.
В давние времена украинских землях люди проводили обряды по защите своих огородов от вредителей.
По словам Писания, римский император решил женить девушку, которая отличалась необыкновенной красотой, на своем наследнике, но принявшая крещение Пелагия отказалась вступить в брак. Когда же Диоклетиан лично увидел красавицу, то сам решил взять ее в жены. Христианка ответила отказом и ему, из-за чего была казнена через сожжение в раскаленном медном быке.
Мученица Пелагия Тарсийская считалась покровительницей птиц и защитницей невинных девушек.
В этот день женщинам нужно обратиться в молитвах к святой Пелагее, чтобы она защитила их в земной жизни от деспотичных мужчин и несправедливых обид. Считалось, что женщина в этот день даже еду готовить не должна.
Мужчины делали всю работу по дому сами и суетились на кухне.
Кстати, чтобы защитить посадки на огороде от нечистой силы, на грядку ставили треснутый горшок вверх дном, внутрь которого помещали выдернутую с корнем крапиву.
Что запрещено делать в этот день
- В этот день лучше не делать подарки
- Женщинам не рекомендуется прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это может принести существенные беды.
- Считалось, что в эту дату нельзя пользоваться острыми предметами.
- В этот день нельзя обижать птиц, особенно ворон.
- Также домашнюю птицу на Пелагею не принято было рубить, и даже от употребления пернатых в пищу желательно воздержаться.
- Нельзя отказывать просящим;
- нельзя подстригать ногти;
- нельзя обижать ворон.
Основные приметы 17 мая
- Ливень на Пелагею – к хорошему урожаю в этом году.
- Неяркое, в дымке, солнце – к продолжительной плохой погоде.
- Если терн зацвел, значит, до конца месяца будет холодно.
- Калина распустила цветы – пришло время для посадки огурцов, тыквы, кукурузы и бобовых.
- Если журавли вьют гнезда больше по низинам – зерно можно сажать и в темных, влажных участках. Если их гнезда расположены по верхам, значит, в низинах урожай будет преть.
- Появились сережки на цветущих кленах – можно высаживать свеклу.
- Носящиеся по небу стайки воробьев предвещают ветреную погоду.
- Кукует кукушка – погода будет хорошей.
- Множество майских жуков говорит о скорой засухе.
Как мы ранее писали, появился календарь праздников на июнь 2022 года.
Также читайте, когда в этом году будем праздновать День вышиванки.