ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 17 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

STYLERЖизнь    17.06.2020 - 06:03
Праздник 17 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы
Праздник 17 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки старались хорошо удобрить почву

Какой сегодня праздник. 17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.

Именинники этого дня: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав, София.

Главные приметы этого дня:

  • Если душно на восходе – будет плохая погода.

  • Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

  • Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

  • Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

  • Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.

  • Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя ссориться.
  • Нельзя врать.
  • Нельзя пить алкоголь.

Как мы ранее сообщали, украинцев ждет опасное солнечное затмение.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь