Праздник 17 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

В этот день наши предки старались хорошо удобрить почву
Какой сегодня праздник. 17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.
В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.
Именинники этого дня: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав, София.
Если душно на восходе – будет плохая погода.
Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.
Если ярко пахнет цветами – будет дождь.
Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.
Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.
Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.
Как мы ранее сообщали, украинцев ждет опасное солнечное затмение.
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Автор: Людмила Жукова