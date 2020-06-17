Праздник 17 июня: что сегодня запрещено делать, все приметы

Праздник 17 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день наши предки старались хорошо удобрить почву

Какой сегодня праздник. 17 июня православная церковь чтит память святителя Митрофана Константинопольского. На Митрофана наши предки следили за вечерней зарей: красная заря - к ветру; светлая и желтая - к дождю. В это время зацветают поздние сорта рябины, яблони.

В этот день было принято удобрять землю, считалось, что почва принесет урожай.

Именинники этого дня: Иван, Мария, Марфа, Митрофан, Назар, Петр, Ростислав, София.

Главные приметы этого дня:

Если душно на восходе – будет плохая погода.

Если радуга на востоке – будет хорошая погода, на западе – к ненастью.

Если ярко пахнет цветами – будет дождь.

Кувшинки закрылись и под воду ушли, а жабы выползли – к осадкам.

Дождь 17 июня – примета того, что он будет идти еще несколько дней.

Посеянная 17 июня гречка должна дать хороший урожай.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться.

Нельзя врать.

Нельзя пить алкоголь.

Как мы ранее сообщали, украинцев ждет опасное солнечное затмение.

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Автор: Людмила Жукова