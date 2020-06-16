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Праздник 16 июня: что нельзя делать и главные приметы

STYLERЖизнь    16.06.2020 - 06:04
Праздник 16 июня: что нельзя делать и главные приметы
Праздник 16 июня (коллаж РБК-Украина)

16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиана Бельгийского

Какой сегодня праздник. 16 июня православная церковь чтит память мученика Лукиана Бельгийского. Праздник называли "ветряком" потому, что по направлению ветров в этот день судят о будущей погоде и урожайности.

Лукиан жил в I столетии в Риме. До встречи с апостолом Петром он был язычником. После смерти своего наставника Лукиан отправился в Италию проповедовать Слово Божие. Там Папа Климент рукоположил его в епископы. Он заручился согласием святого Дионисия, члена ареопага (высшего судилища в Афинах) и отправил Лукиана в числе других нести свет христианства на Запад.

Лукиан находился в Бельгии, когда его настиг указ римского правителя Домициана предавать мучениям и казни всех, кто отказывается совершать жертвоприношения. Доставленный на суд императора, он смело исповедал веру в Иисуса Христа, за что его высекли кнутом и обезглавили. В тот же миг над телом разлился небесный свет. Лукиан встал, взял свою голову, дошел до места, выбранного для погребения, и лег там.

Именинники этого дня: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел, Юлиан.

Главные приметы этого дня:

  • Утренний туман по воде бежит – к ясному погожему дню.
  • Совы кричат, значит, скоро начнется непогода.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя ругаться и сквернословить.
  • Нельзя завидовать.

Как мы ранее писали, ученые назвали самый полезный вид спорта.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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