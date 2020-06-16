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Свято 16 червня: що не можна робити і головні прикмети

STYLERЖиття    16.06.2020 - 06:04
Свято 16 червня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 16 червня (колаж РБК-Україна)

16 червня православна церква вшановує пам'ять мученика Лукіана Бельгійського

Яке сьогодні свято. 16 червня православна церква вшановує пам'ять мученика Лукіана Бельгійського. Свято називали "вітряком" тому, що за напрямом вітрів у цей день судять про майбутню погоду і врожайність.

Лукіан жив у I столітті в Римі. До зустрічі з апостолом Петром він був язичником. Після смерті свого наставника Лукіан відправився в Італію проповідувати Слово Боже. Там Папа Климент вивчив його на єпископа. Він заручився згодою святого Діонісія, члена ареопагу (вищого судилища в Афінах) і відправив Лукіана в числі інших нести світло християнства на Захід.

Лукіан знаходився в Бельгії, коли його наздогнав указ римського правителя Доміціана зраджувати мук і кари на всіх, хто відмовляється здійснювати жертвопринесення. Доставлений на суд імператора, він сміливо сповідав віру в Ісуса Христа, за що його відшмагали батогом і обезголовили. В ту ж мить над тілом розлився небесний світ. Лукіан встав, узяв свою голову, дійшов до місця, обраного для поховання, і ліг там.

Іменинники цього дня: Панас, Денис, Дмитро, Лук'ян, Михайло, Павло, Юліан.

Головні прикмети цього дня:

  • Ранковий туман по воді біжить – до ясного погожого дня.
  • Сови кричать - скоро почнеться негода.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна сваритися і лихословити.
  • Не можна заздрити.

Як ми раніше писали, вчені назвали найбільш корисний вид спорту.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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