Праздник 16 июля: что нельзя делать, главные приметы

Праздник 16 июля (коллаж РБК-Украина)

В эту дату отмечается Маков день

Какой сегодня праздник. 16 июля 2020 года отмечается Маков день, или Мокий. Считалось, что этот день несчастливый, поэтому сегодня не стоит начинать никаких дел. На Маков день собирали семена мака и пытались закончить сенокос, ведь впереди были дожди.

Еще одно название праздника 16 июля – Стожары. Именно так славяне называли скопление Плеяды, находившейся в созвездии Тельца. Появление его обещало удачу охотникам, иначе в лес, напротив, не стоило отправляться, потому что добычи не будет. С особым почтением славяне относились к звездам, поскольку считали, что это ангелы зажигают свет в окнах своих домов (не только 16 июля) и смотрят на людей с небес.

В этот день лучше не начинать ничего нового и быть осторожным. Православная церковь также в этот день почитает память святых мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в VI веке.

День ангела в этот день празднуют– Анатолий, Василий, Иван, Константин, Марк (Марк), Никодим, Александр, Филипп (Филипп).

Главные приметы этого дня

Гром во время грозы не стихает – непогода будет длительной.

Комары и мошки вьются кругами – погода будет ясной в течение всей недели.

Собака на Мокия много спит и мало ест – будет плохая погода.

Что нельзя делать в этот день

Не начинайте ничего нового в этот день.

Будьте осторожны в делах.

Как мы ранее писали, в Украине появится еще один новый праздник.