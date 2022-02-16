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Праздник 16 февраля: что строго запрещено сегодня делать, приметы

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Среда 16 февраля 2022 05:20
Праздник 16 февраля: что строго запрещено сегодня делать, приметы Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

16 февраля отмечается день Анны Пророчицы, которая упоминается в Новом Завете, как женщина, которая принесла младенца Иисуса в Иерусалимский Храм.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Анна была благочестивой вдовой из Иерусалима и в тот день, когда младенца Иисуса его родители принесли в Иерусалимский храм, чтобы принести жертву за родившегося первенца мужского пола, как это предписывает иудейский закон, именно в тот момент в храме была Анна.

В иконописи Анна изображается как "старица 84 лет, еврейского типа, лицом худощава, в хитоне, полуфелони, с покрывалом на голове".

Память Анне совершается вместе с Симеоном Богоприимцем - одним из семидесяти двух ученых толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Отмечается, когда Симеон переводил Книгу пророка Исаии и прочитал слова "Се Дева во чреве приимет и родит Сына", он подумал, что это явная описка и вместо "Дева" должно стоять "Жена", и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку Симеона и уверил его, что он не умрет, пока не убедится в истинности пророчества Исайи.

Приметы этого дня

  • Много снега в этот день – лето будет дождливым.
  • Воробьи громко чирикают – весна наступит очень скоро.
  • Чем быстрее в этот день приступить к делам, тем быстрее придет весна.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день запрещено носить черные вещи
  • Не рекомендуется конфликтовать и спорить.
  • Нельзя брать деньги в долг.

16 февраля стоит помолиться Симеону и Анне, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Также рассказывали о том, когда в феврале наступит полнолуние и чего стоит опасаться.

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