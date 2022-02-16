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Свято 16 лютого: що строго заборонено сьогодні робити, прикмети

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Середа 16 лютого 2022 05:20
Свято 16 лютого: що строго заборонено сьогодні робити, прикмети Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

16 лютого відзначається день Анни Пророчиці, яка згадується в Новому Завіті, як жінка, яка принесла немовля Ісуса в Єрусалимський Храм.

Всі прикмети і заборони, а також у кого іменини в цей день, читайте в матеріалі Styler.

Анна була благочестивою вдовою з Єрусалиму і в той день, коли немовля Ісуса його батьки принесли в Єрусалимський храм, щоб принести жертву за народженого первістка чоловічої статі, як це наказує іудейський закон, саме в той момент в храмі була Анна.

В іконопису Анна зображується як "Стариця 84 років, єврейського типу, особою худощава, в хітоні, напівфелоні, з покривалом на голові".

Пам'ять Ганні відбувається разом з Симеоном Богоприімцем - одним з сімдесяти двох вчених тлумачів-перекладачів, яким єгипетський цар Птолемей II доручив перевести Святе Письмо з єврейської на грецьку мову.

Відзначається, коли Симеон перекладав Книгу пророка Ісаї і прочитав слова "се Діва в утробі прийме і народить сина", він подумав, що це явна описка і замість "Діва" має стояти "дружина", і вважав своїм обов'язком виправити текст. Але ангел Господній зупинив руку Симеона і запевнив його, що він не помре, поки не переконається в істинності Пророцтва Ісаї.

Прикмети цього дня

  • Багато снігу в цей день - літо буде дощовим.
  • Горобці голосно цвірінькають - весна настане дуже скоро.
  • Чим швидше в цей день приступити до справ, тим швидше прийде весна.

Що не можна робити в цей день

  • У цей день заборонено носити чорні речі
  • Не рекомендується конфліктувати і сперечатися.
  • Не можна брати гроші в борг.

16 лютого варто помолитися Симеону і Ганні, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Також розповідали про те, коли в лютому настане повний місяць і чого варто побоюватися.

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