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Праздник 16 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

Автор: Дарья Русина

16 августа чтят память Исаакия Далматского

Какой сегодня праздник. 16 августа украинцы отмечают день преподобного Исаакия Далматского. Монах-отшельник считается первым игуменом обители Далматской в предместье Константинополя.

О монахе мало что известно. Есть сведения, что он в свое время дерзновенно отговаривал римского императора Валента от арианской ереси и предсказал ему гибель. Сам же скончался в 383 году.

Мощи его сначала были в Церкви святого Стефана, соседней с монастырем Далматским, затем их перенесли в Храм Всех Святых. В его честь со временем был построен грандиозный Исаакиевский собор.

16 августа - приметы и традиции дня

  • Если наступило 16 августа - пора собирать лесные орехи.
  • Дождь пошел - непогода продлится еще несколько дней.
  • Сильный и прохладный ветер - жди суровой зимы.

Приметы на 16 августа:

  • Какой Исаакий - таков и октябрь.
  • Сильный ветер - к холодной зиме.
  • Если сегодня идет дождь - завтра жди солнца.

16 августа - запреты дня

  • Сегодня не рекомендуется заметать в доме - можно вымести свое счастье и богатство.
  • В этот день не отказывайте тем, кто нуждается в финансовой помощи.

Ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть в день Успенского поста.

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