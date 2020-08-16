Праздник 16 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня

16 августа чтят память Исаакия Далматского
Какой сегодня праздник. 16 августа украинцы отмечают день преподобного Исаакия Далматского. Монах-отшельник считается первым игуменом обители Далматской в предместье Константинополя.
О монахе мало что известно. Есть сведения, что он в свое время дерзновенно отговаривал римского императора Валента от арианской ереси и предсказал ему гибель. Сам же скончался в 383 году.
Мощи его сначала были в Церкви святого Стефана, соседней с монастырем Далматским, затем их перенесли в Храм Всех Святых. В его честь со временем был построен грандиозный Исаакиевский собор.
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