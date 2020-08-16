Свято 16 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

Яке сьогодні свято. 16 серпня українці відзначають день преподобного Ісаакія Далматського. Монах-відлюдник вважається першим ігуменом Далматської обителі в передмісті Константинополя.

Про монаха мало що відомо. Є відомості, що він свого часу сміливо відмовляв римського імператора Валента від арійської єресі та передбачив йому загибель. Сам же помер в 383 році.

Мощі його спочатку були в Церкві святого Стефана, сусідній з монастирем Далматським, потім їх перенесли в Храм Всіх Святих. У його честь згодом був побудований грандіозний Ісаакіївський собор.

16 серпня - прикмети і традиції дня

Якщо настало 16 серпня - пора збирати лісові горіхи.

Дощ пішов - негода триватиме ще кілька днів.

Сильний і прохолодний вітер - чекай суворої зими.

Прикмети на 16 серпня:

Який Ісаакій - такий і жовтень.

Сильний вітер - до холодної зими.

Якщо сьогодні йде дощ - завтра чекай сонця.

16 серпня - заборони дня:

Сьогодні не рекомендується замітати в будинку - можна вимести своє щастя і багатство.

У цей день не відмовляйте тим, хто потребує фінансової допомоги.

Раніше ми писали про те, що можна і не можна їсти в день Успенського посту.