Свято 16 серпня: що заборонено робити сьогодні, головні прикмети дня

16 серпня вшановують пам'ять Ісаакія Далматського
Яке сьогодні свято. 16 серпня українці відзначають день преподобного Ісаакія Далматського. Монах-відлюдник вважається першим ігуменом Далматської обителі в передмісті Константинополя.
Про монаха мало що відомо. Є відомості, що він свого часу сміливо відмовляв римського імператора Валента від арійської єресі та передбачив йому загибель. Сам же помер в 383 році.
Мощі його спочатку були в Церкві святого Стефана, сусідній з монастирем Далматським, потім їх перенесли в Храм Всіх Святих. У його честь згодом був побудований грандіозний Ісаакіївський собор.
Раніше ми писали про те, що можна і не можна їсти в день Успенського посту.