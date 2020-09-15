Праздник 15 сентября: что строго нельзя делать, все приметы

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)

В день 15 сентября существует ряд примет и обычаев

Какой сегодня праздник. В эту дату христиане чествуют праведника Мамонтия, а также родителей мученика Феодота и Руфину. В народе праздник называли День Мамонтия, или Мамонт Овчарник, Козий род, а еще Федот и Руфина. Наши предки посвящали день уходу за овцами и козами (Мамонт по церковным преданиям считается покровителем этих животных), готовили богатые угощения с главными блюдами, проводили особые обряды и соблюдали определенные правила, чтобы не навлечь на себя хвори и неудачу.

В День Мамонтия запрещалось выгонять скот со двора на пастбище, иначе животным грозили болезни. Также считалось, что 15 сентября в траве много змей, особенно у воды, и они могли укусить не только коз и овец, но и нападали на людей - поэтому в этот день не ходили босиком.

Главные приметы этого дня

Какая погода на Мамонтия будет, такая и всю осень продержится;

Если на Овчарника будет красный закат, то вскоре придут морозы;

Если в этот день пойдет дождь, что осенью осадков будет мало;

Кто в День Мамонтия купит что-нибудь, то вскоре лишится этой вещи.

Что нельзя делать в этот день

Есть молочные продукты. Так как Мамонтий считается покровителем коз и коров, лучше воздержаться от употребления продуктов, связанных с ними. Иначе можешь навлечь на себя несчастья.

Отказывать в помощи.

Бездельничать.

Ныть и жаловаться.

Как мы ранее сообщали, осеннее равноденствие в 2020 году наступит 22 сентября в 14 часов 31 минуту по киевскому времени.