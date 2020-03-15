Праздник 15 марта: что категорически нельзя делать, все приметы

15 марта украинцы празднуют день памяти святого Агафона Скитского
15 марта в Украине отмечают день памяти преподобного Агафона Скитского. Родился Агафон в городе Тиннис в христианской семье, где проживал в течении сорока лет, после чего отправился жить в пустыню на десять лет.
По возвращению из пустыни он стал столпником в Сакхе и прожил еще 50 лет. В богослужебную практику ввел часы. Агафон считал себя наиболее грешным из всех служителей Бога.
Однажды иноки задали преподобному вопрос о том, какие подвиги важнее для спасения: внутренние или же внешние. Агафон им ответил, что человек подобен дереву: внутреннее важно, ведь оно является душевным, а внешнее важно, поскольку дерево нуждается в листьях для защиты от солнечного зноя.
Исходя из утверждений некоторых историков, умер Агафон в возрасте ста лет. Перед смертью святой сидел молча на протяжении трех дней и вглядывался во что-то.
Инокам, на вопрос о том, куда же он смотрит, ответил, что видит себя на суде перед Господом и что, несмотря на исполнение законов Божьих по мере сил своих, все равно суда этого опасается, ведь суд человеческий это одно, другое дело - суд Божий.
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