Свято 15 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети

15 березня в Україні відзначають день пам'яті преподобного Агафона Скитського. Народився Агафон в місті Тінніс у християнській сім'ї, де проживав протягом сорока років, після чого відправився жити в пустелю на десять років.

Повернувшись з пустелі він став стовпником у Сакхе і прожив ще 50 років. У богослужебну практику ввів годинник. Агафон вважав себе найбільш грішним з усіх служителів Бога.

Одного разу іноки поставили преподобному питання про те, які подвиги важливіші для порятунку: внутрішні або зовнішні. Агафон їм відповів, що людина подібна до дерева: внутрішнє важливо, адже воно є душевним, а зовнішнє важливо, оскільки дерево потребує листя для захисту від сонячної спеки.

Виходячи з тверджень деяких істориків, помер Агафон у віці ста років. Перед смертю святий сидів мовчки протягом трьох днів і вдивлявся в щось.

Ченцям, на питання про те, куди він дивиться, відповів, що бачить себе на суді перед Господом, і що, незважаючи на виконання законів Божих по мірі сил своїх, все одно суду цього побоюється, адже суд людський це одне, інша справа - суд Божий.

15 березня - головні прикмети дня:

Якщо день вітряний - літо буде сухим;

Якщо йде дощ - чекайте на добрий урожай;

Якщо птахи щебечуть під вікном - чекайте новин;

Ввечері погода дозволить зрозуміти, яким буде квітень цього року;

Білки стрибають по деревах - буде дощ.

15 березня - головні заборони дня:

У цей день небажано їсти рибу та м'ясні продукти;

Категорично заборонено лихословити і думати про погане;

Не можна вживати алкоголь;

Не можна ображати домашніх вихованців.

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