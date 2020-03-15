Праздник 15 марта: что категорически нельзя делать, все приметы

Праздник 15 марта (фото: коллаж РБК-Украина)

15 марта украинцы празднуют день памяти святого Агафона Скитского

15 марта в Украине отмечают день памяти преподобного Агафона Скитского. Родился Агафон в городе Тиннис в христианской семье, где проживал в течении сорока лет, после чего отправился жить в пустыню на десять лет.

По возвращению из пустыни он стал столпником в Сакхе и прожил еще 50 лет. В богослужебную практику ввел часы. Агафон считал себя наиболее грешным из всех служителей Бога.

Однажды иноки задали преподобному вопрос о том, какие подвиги важнее для спасения: внутренние или же внешние. Агафон им ответил, что человек подобен дереву: внутреннее важно, ведь оно является душевным, а внешнее важно, поскольку дерево нуждается в листьях для защиты от солнечного зноя.

Исходя из утверждений некоторых историков, умер Агафон в возрасте ста лет. Перед смертью святой сидел молча на протяжении трех дней и вглядывался во что-то.

Инокам, на вопрос о том, куда же он смотрит, ответил, что видит себя на суде перед Господом и что, несмотря на исполнение законов Божьих по мере сил своих, все равно суда этого опасается, ведь суд человеческий это одно, другое дело - суд Божий.

15 марта - главные приметы дня:

Если день ветренный - лето будет сухим;

Если идет дождь - ждите хороший урожай;

Если птицы щебечут под окном - ждите новостей;

Погода вечером позволит понять, каким будет апрель этого года;

Белки скачут по деревьям - будет дождь.

15 марта - главные запреты дня:

В этот день нежелательно есть рыбу и мясные продукты;

Категорически запрещено сквернословить и думать о плохом;

Нельзя употреблять алкоголь;

Нельзя обижать домашних питомцев.

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