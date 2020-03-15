Свято 15 березня: що категорично не можна робити, всі прикмети

15 березня українці святкують день пам'яті святого Агафона Скитського
15 березня в Україні відзначають день пам'яті преподобного Агафона Скитського. Народився Агафон в місті Тінніс у християнській сім'ї, де проживав протягом сорока років, після чого відправився жити в пустелю на десять років.
Повернувшись з пустелі він став стовпником у Сакхе і прожив ще 50 років. У богослужебну практику ввів годинник. Агафон вважав себе найбільш грішним з усіх служителів Бога.
Одного разу іноки поставили преподобному питання про те, які подвиги важливіші для порятунку: внутрішні або зовнішні. Агафон їм відповів, що людина подібна до дерева: внутрішнє важливо, адже воно є душевним, а зовнішнє важливо, оскільки дерево потребує листя для захисту від сонячної спеки.
Виходячи з тверджень деяких істориків, помер Агафон у віці ста років. Перед смертю святий сидів мовчки протягом трьох днів і вдивлявся в щось.
Ченцям, на питання про те, куди він дивиться, відповів, що бачить себе на суді перед Господом, і що, незважаючи на виконання законів Божих по мірі сил своїх, все одно суду цього побоюється, адже суд людський це одне, інша справа - суд Божий.
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