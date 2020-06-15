ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 15 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 06:02
Праздник 15 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать
15 июня - какой сегодня праздник (фото: РБК-Украина)

15 июня 2020 года украинцы почитают память патриарха Никифора

Какой сегодня праздник. 15 июня украинцы почитают память патриарха Никифора (Константинопольского), который родился в Константинополе в семье императорского секретаря.

Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине V Копрониме и умер в изгнании в Никее. Никифор был сановником при дворе императрицы и участвовал в работе Седьмого Вселенского собора.

Позднее он удалился в Мидикийский монастырь, но постриг принял только после смерти патриарха Тарасия и был возведен на патриарший престол. Никифор был ревностным защитником иконопочитания и в 815 году был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.

В 847 году были обретены мощи патриарха Никифора, которые считаются нетленными. Их перенесли в Константинополь и положили на один день в храме Святой Софии, а затем перенесли в храм Святых Апостолов. На сегодняшний день рука святителя хранится в Хиландарском монастыре на Афоне.

15 июня - приметы дня

  • Хорошая погода продержится несколько дней, если ночью и утром тихо.
  • Воробьи дерутся и резвятся - также ожидайте хорошей погоды в ближайшее время.
  • Пение соловья в течение всей ночи предвещало погожий день.
  • А вот если ветер усиливается - идет непогода и дождь.

Кроме того, считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.

15 июня - запреты дня

  • В этот день будьте доброжелательны и не кричите на близких. Ссоры сегодня принесут несчастья.
  • Острыми предметами пользуйтесь по минимумуму, есть вероятность пораниться.
  • Относитесь ответственно к своим обещаниям.

Ранее мы писали о том, когда начинается Петров пост в 2020 году и какие есть ограничения.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дарья Яновская

Теги Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь