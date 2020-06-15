Праздник 15 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

15 июня 2020 года украинцы почитают память патриарха Никифора
Какой сегодня праздник. 15 июня украинцы почитают память патриарха Никифора (Константинопольского), который родился в Константинополе в семье императорского секретаря.
Его отец пострадал за иконопочитание при императоре Константине V Копрониме и умер в изгнании в Никее. Никифор был сановником при дворе императрицы и участвовал в работе Седьмого Вселенского собора.
Позднее он удалился в Мидикийский монастырь, но постриг принял только после смерти патриарха Тарасия и был возведен на патриарший престол. Никифор был ревностным защитником иконопочитания и в 815 году был сослан в монастырь святого Феодора на берегу Босфора, где скончался в 828 году.
В 847 году были обретены мощи патриарха Никифора, которые считаются нетленными. Их перенесли в Константинополь и положили на один день в храме Святой Софии, а затем перенесли в храм Святых Апостолов. На сегодняшний день рука святителя хранится в Хиландарском монастыре на Афоне.
Кроме того, считалось, что в Никифоров день самое удачное время заготавливать дубовую кору для дубления кожи.
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Автор: Дарья Яновская