Свято 15 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

15 червня - яке сьогодні свято (фото: РБК-Україна)

15 червня 2020 року українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора

Яке сьогодні свято. 15 червня українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора (Константинопольського), котрий народився в Константинополі в сім'ї імператорського секретаря.

Його батько постраждав за вшанування ікон при імператорі Костянтині V Копроніме і помер у вигнанні в Нікеї. Нікіфор був сановником при дворі імператриці і брав участь в роботі Сьомого Вселенського собору.

Пізніше він пішов у Мідікійский монастир, але постриг прийняв тільки після смерті патріарха Тарасія і був зведений на патріарший престол. Нікіфор був захисником іконошанування і у 815 році був засланий до монастиря святого Теодора на березі Босфору, де помер у 828 році.

У 847 році були знайдені мощі патріарха Нікіфора, які вважаються нетлінними. Їх перенесли до Константинополя і поклали на один день в храмі Святої Софії, а потім перенесли в храм Святих Апостолів. На сьогоднішній день рука святителя зберігається в Хіландарському монастирі на Афоні.

15 червня - прикмети дня

Хороша погода протримається кілька днів, якщо вночі та вранці тихо.

Б'ються горобці і пустують - також чекайте хорошої погоди найближчим часом.

Спів солов'я протягом всієї ночі віщувало погожий день.

А от якщо вітер посилюється - йде негода і дощ.

Крім того, вважалося, що у Нікіфоров день найвдаліший час заготовляти дубову кору для дублення шкіри.

15 червня - заборони дня

У цей день будьте доброзичливі та не кричіть на близьких. Сварки сьогодні принесуть нещастя.

Гострими предметами користуйтеся по минимумуму, є ймовірність поранитися.

Відповідально ставитеся до своїх обіцянок.

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Автор: Дарина Яновська