ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 15 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    15.06.2020 - 06:02
Свято 15 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
15 червня - яке сьогодні свято (фото: РБК-Україна)

15 червня 2020 року українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора

Яке сьогодні свято. 15 червня українці вшановують пам'ять патріарха Нікіфора (Константинопольського), котрий народився в Константинополі в сім'ї імператорського секретаря.

Його батько постраждав за вшанування ікон при імператорі Костянтині V Копроніме і помер у вигнанні в Нікеї. Нікіфор був сановником при дворі імператриці і брав участь в роботі Сьомого Вселенського собору.

Пізніше він пішов у Мідікійский монастир, але постриг прийняв тільки після смерті патріарха Тарасія і був зведений на патріарший престол. Нікіфор був захисником іконошанування і у 815 році був засланий до монастиря святого Теодора на березі Босфору, де помер у 828 році.

У 847 році були знайдені мощі патріарха Нікіфора, які вважаються нетлінними. Їх перенесли до Константинополя і поклали на один день в храмі Святої Софії, а потім перенесли в храм Святих Апостолів. На сьогоднішній день рука святителя зберігається в Хіландарському монастирі на Афоні.

15 червня - прикмети дня

  • Хороша погода протримається кілька днів, якщо вночі та вранці тихо.
  • Б'ються горобці і пустують - також чекайте хорошої погоди найближчим часом.
  • Спів солов'я протягом всієї ночі віщувало погожий день.
  • А от якщо вітер посилюється - йде негода і дощ.

Крім того, вважалося, що у Нікіфоров день найвдаліший час заготовляти дубову кору для дублення шкіри.

15 червня - заборони дня

  • У цей день будьте доброзичливі та не кричіть на близьких. Сварки сьогодні принесуть нещастя.
  • Гострими предметами користуйтеся по минимумуму, є ймовірність поранитися.
  • Відповідально ставитеся до своїх обіцянок.

Раніше ми писали про те, коли починається Петрів піст в 2020 році і які є обмеження.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарина Яновська

Теги Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся