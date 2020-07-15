Праздник 15 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Православные христиане в этот день чтят святого Фотия
Какой сегодня праздник. 15 июля 2020 года православная церковь чтит память святителя Фотия. Он был митрополитом Киевским и всея Руси.
Наши предки в эту дату обычно начинали собирать различные сорта вишни. Говорили, что вишня поспевает примерно через 10 дней после того, как липа зацветает. Осыпается жасмин, а в водоемах начинает цвести вода.
Если человек родился 15 июля, то считали, что ему покровительствует вяз. В дни бед и несчастий полагалось найти вяз и обнять его – дерево в этом случае давало человеку запас жизненных сил и энергии. Славяне верили, что если пообщаешься в этот день с деревом - это принесет удачу.
День ангела в этот день у Фотия.
С приходом христианства в этот день начали почитать Богородицу. Существовал запрет на работу в поле, обработку льна и конопли, шитье, потому что Богоматерь в этот день "ризу шила и положила ее". Крестьяне ставили столы с закуской, приглашали священника, который освящал хлев и скот.
Женщины, у которых умерли дети, до этого дня не ели ягод, иначе на "том свете" Божия Матерь их деткам ягодок не даст.
Как мы ранее писали, в небе над Украиной пролетела великая комета.