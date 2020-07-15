Свято 15 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Православні християни в цей день вшановують святого Фотія
Яке сьогодні свято. 15 липня 2020 року православна церква вшановує пам'ять святителя Фотія. Він був митрополитом Київським і всієї Русі.
Наші пращури у цей день зазвичай починали збирати різні сорти вишні. Говорили, що вишня поспіває приблизно через 10 днів після того, як липа зацвітає. Осипається жасмин, а у водоймах починає цвісти вода.
Якщо людина народилася 15 липня, то вважали, що їй покровительствує в'яз. У дні бід і нещасть належало знайти в'яз і обійняти його – дерево в цьому разі давало людині запас життєвих сил і енергії. Слов'яни вірили, що якщо поспілкуєшся у цей день з деревом - це принесе удачу.
День ангела у цей день у Фотія.
З приходом християнства в цей день почали почитати Богородицю. Існувала заборона на роботу в поле, обробку льону і конопель, шиття, тому що Богоматір у цей день "ризу шила і поклала її". Селяни ставили столи з закускою, запрошували священика, який освячував хлів і худоба.
Жінки, у яких померли діти, до цього дня не їли ягід, інакше на "тому світі" Божа Матір їх діткам ягідок не дасть.
Як ми раніше писали, у небі над Україною пролетіла велика комета.