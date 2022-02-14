Праздник 14 февраля: что категорически нельзя, а что необходимо сделать в этот день
14 февраля 2022 года помимо всемирного Дня святого Валентина в церковном календаре отмечают память мученика Трифона Никейского. В народе этот день называли раньше Трифоновым и придерживались особенных традиций.
Что можно и нельзя делать 14 февраля, приметы, традиции, запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.
Что нужно сделать в этот день
Существует мнение, что молитвы святому мученику Трифону помогают увеличить прибыль.
Февраль у наших предков считался свадебным месяцем, поэтому девушки просили высшие силы послать им хорошего жениха.
Девушки в этот день гадали на своего суженого. Для этого выходили на улицу и высматривали птиц. Если первыми птицами, которых увидит девушка, будут сороки, то жених будет легкомысленным, вороны - взрослым и строгим, синички - молодым и веселым.
Бездетные женщины в этот день бросали в прорубь на реке букет цветов. Верили, что этот ритуал поможет зачать, выносить и родить здорового ребенка.
Трифона также считали "мышегоном" и проводили специальные обряды для защиты от грызунов. Принято было задабривать кошек, чтобы те помогали бороться с грызунами.
Что строго запрещено сегодня
- Выносить мусор, иначе вместе с ним можно лишиться счастья.
- Опаздывать - это чревато ссорами.
- Ставить свечи за упокой, чтобы в дом не пришло горе.
- Мыться, чтобы здоровье не смыть.
- Нельзя обманывать, потому что человека постигнет та же участь.
- Ссориться, ругаться, обижать кого-либо.
- Брать в руки острые предметы, иначе можно здоровье "обрезать".
- Переступать через веник, иначе в семье начнутся проблемы с деньгами.
- Проводить день в одиночестве, иначе так и весь год пройдет.
Кардинально менять свою внешность также не лучшая идея, которую можно воплотить 14 февраля.
Важные приметы на 14 февраля
- Ветреная погода - осень будет хорошая.
- Звездное небо - весна наступит нескоро.
- Пошел снег - жди дождливую весну.
- Звезды с неба падают - весна будет теплой.
- Небо на закате алое - день предстоит ветреный.
- Если день холоднее предыдущих, то весна будет поздней.
Если сочетаться браком 14 февраля, это к долгому и счастливому союзу. А если загадать любовное желание, оно непременно сбудется.
Именинники сегодня:
Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей и Трифон. Обязательно поздравьте с праздником друзей и близких с такими именами.
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