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Праздник 14 февраля: что категорически нельзя, а что необходимо сделать в этот день

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Понедельник 14 февраля 2022 05:55
Праздник 14 февраля: что категорически нельзя, а что необходимо сделать в этот день Фото: Какой праздник 14 февраля (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

14 февраля 2022 года помимо всемирного Дня святого Валентина в церковном календаре отмечают память мученика Трифона Никейского. В народе этот день называли раньше Трифоновым и придерживались особенных традиций.

Что можно и нельзя делать 14 февраля, приметы, традиции, запреты - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что нужно сделать в этот день

Существует мнение, что молитвы святому мученику Трифону помогают увеличить прибыль.

Февраль у наших предков считался свадебным месяцем, поэтому девушки просили высшие силы послать им хорошего жениха.

Девушки в этот день гадали на своего суженого. Для этого выходили на улицу и высматривали птиц. Если первыми птицами, которых увидит девушка, будут сороки, то жених будет легкомысленным, вороны - взрослым и строгим, синички - молодым и веселым.

Бездетные женщины в этот день бросали в прорубь на реке букет цветов. Верили, что этот ритуал поможет зачать, выносить и родить здорового ребенка.

Трифона также считали "мышегоном" и проводили специальные обряды для защиты от грызунов. Принято было задабривать кошек, чтобы те помогали бороться с грызунами.

Что строго запрещено сегодня

  • Выносить мусор, иначе вместе с ним можно лишиться счастья.
  • Опаздывать - это чревато ссорами.
  • Ставить свечи за упокой, чтобы в дом не пришло горе.
  • Мыться, чтобы здоровье не смыть.
  • Нельзя обманывать, потому что человека постигнет та же участь.
  • Ссориться, ругаться, обижать кого-либо.
  • Брать в руки острые предметы, иначе можно здоровье "обрезать".
  • Переступать через веник, иначе в семье начнутся проблемы с деньгами.
  • Проводить день в одиночестве, иначе так и весь год пройдет.

Кардинально менять свою внешность также не лучшая идея, которую можно воплотить 14 февраля.

Важные приметы на 14 февраля

  • Ветреная погода - осень будет хорошая.
  • Звездное небо - весна наступит нескоро.
  • Пошел снег - жди дождливую весну.
  • Звезды с неба падают - весна будет теплой.
  • Небо на закате алое - день предстоит ветреный.
  • Если день холоднее предыдущих, то весна будет поздней.

Если сочетаться браком 14 февраля, это к долгому и счастливому союзу. А если загадать любовное желание, оно непременно сбудется.

Именинники сегодня:

Василий, Гавриил, Давид, Николай, Петр, Тимофей и Трифон. Обязательно поздравьте с праздником друзей и близких с такими именами.

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