Праздник 13 сентября: самые строгие запреты и традиции сегодня

13 сентября нужно пристально следить за журавлями
13 сентября в народе называют Куприяновым днем, а православная церковь чтит память мученика епископа Киприана Карфагенского. Другие названия этого дня: Куприян, Журавлинка или Журавлиное вече. Наши предки верили, что сегодня журавли готовятся к перелету на юг и собираются на болотах, чтобы "посоветоваться".
Связан праздник со сбором урожая корнеплодов, а некоторые обряды, традиции и запреты могут быть актуальными и в наше время. Подробнее про этот особенный день - читайте в материале Styler.
Когда-то в этот день начинали собирать урожай корнеплодов - картофеля, моркови, свеклы, а вот репу еще оставляли в поле (но по некоторым сведениям, этот овощ тоже убирали). На стол подавали кушанья из этих овощей.
С 13 сентября можно было ходить за клюквой (журавлиной). Из ягоды варили варенье, сушили. Также высушенные ягоды можно было сложить в мешочек и носить как оберег.
А чтобы собрать побольше ягод, первым за ними должен был идти человек, родившийся 13 сентября. Считалось, что именно он знает, где больше всего клюквы.
В этот день нельзя начинать новые дела, так как они обречены на провал. Нельзя планировать дальние путешествия.
Также в Куприянов день нельзя носить слишком яркую и вычурную одежду.
Дурной приметой считалось выпивать спиртное в этот день.
Нельзя было собирать неспелую клюкву, так как этим вы угождаете нечистой силе.
Увидеть во сне клюкву считалось дурным знаком - к слезам и слухам.
Ранее мы писали, про самый жесткий запрет большого праздника - Усекновения главы Иоанна Предтечи.