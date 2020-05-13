Праздник 13 мая: что категорично нельзя делать сегодня, все приметы

В этот день православные чтят память святого Якова
Какой сегодня праздник. 13 мая 2020 года наши предки всегда вспоминали о святом Якове. Яков был апостолом, которого упоминали в Ветхом Завете.
В этот день прекращали свататься и начинали готовиться к свадьбам. Также в этот день особое внимание обращали на погоду, по ней определяли погодные условия в ближайшие несколько месяцев.
На Якова наблюдали восход солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозным, зато теплым и изобильным.
Именинники этого дня: Василий, Игнат, Максим, Никита, Яков.
Как мы ранее писали, погода в Украине летом 2020 будет холодной и жаркой, сухой и дождливой одновременно.