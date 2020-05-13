Свято 13 травня: що категорично не можна робити сьогодні, всі прикмети

У цей день православні вшановують пам'ять святого Якова
Яке сьогодні свято. 13 травня 2020 року наші предки завжди згадували про святого Якова. Яків був апостолом, якого згадували в Старому Завіті.
В цей день припиняли свататися і починали готуватися до весіль. Також в цей день особливу увагу звертали на погоду, по ній визначали погодні умови в найближчі кілька місяців.
На Якова спостерігали схід сонця. Якщо небо при цьому було чистим і ясним, то літо мало бути сонячним. А якщо ввечері зірки зійдуть і подме з півдня теплий вітер, то літо буде грізним, зате теплим і рясним.
Іменинники цього дня: Василь, Гнат, Максим, Микита, Яків.
Як ми раніше писали, погода в Україні влітку 2020 буде холодною і спекотною, сухою і дощовою одночасно.