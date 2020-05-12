Праздник 12 мая: все приметы дня, что нельзя делать

Православная церковь в этот день почитает девять святых мучеников Кизических
Какой сегодня праздник. 12 мая 2020 года христиане чтят память мучеников Кизических. Это несколько христианских святых, которые в III веке проповедовали в малазийском городе Кизик и приняли там мученическую смерть. Город Кизик находился в Малой Азии на берегу пролива Дарданеллы.При жизни апостола Павла здесь начала распространятся христианская вера, но из-за гонений на христиан даже в конце III века город продолжал оставаться языческим.
Девять мучеников, разных сословий и возрастов, стремились обратить в христианство жителей Кизика. Их схватили и отвели на суд к правителю города, долго мучили, а потом казнили. Тела мучеников похоронили за городом. Христиане нашли останки и погребли их в храме.
В этот день обращаются к святым за помощью об исцелении больных. Наши предки лечились 12 травами и молитвами.
Именины сегодня отмечают: Арсений, Василий, Иван.
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