Свято 12 травня: всі прикмети дня, що не можна робити

Свято 12 травня (колаж РБК-Україна)

Православна церква в цей день вшановує дев'ять святих мучеників Кизичеських

Яке сьогодні свято. 12 травня 2020 року християни вшановують пам'ять мучеників Кизичеських. Це кілька християнських святих, які в III столітті проповідували в малайзійському місті Кізік і прийняли там мученицьку смерть. Місто Кізік знаходилося в Малій Азії на березі протоки Дарданелли.За життя апостола Павла тут почала поширюватися християнська віра, але через гоніння на християн навіть в кінці III століття місто продовжувало залишатися язичницьким.

Дев'ять мучеників, різних професій і віків, прагнули повернути в християнство жителів Кізіка. Їх схопили і відвели на суд до правителя міста, довго мучили, а потім стратили. Тіла мучеників поховали за містом. Християни знайшли останки і поховали їх у храмі.

У цей день звертаються до святих за допомогою про зцілення хворих. Наші предки лікувалися 12 травами і молитвами.

Сьогодні іменини відзначають: Арсеній, Василь, Іван.

Головні прикмети цього дня:

Тепла і зоряна ніч - буде відмінний урожай.

Сонце сходить ясно – на ведерне літо.

Якщо в цей день багато оводів - вродять огірки.

Золотиста і безвітряна вечірня зоря - буде хороша погода.

Журавель гніздо в низині в'є – прийшов час сіяти хліб на вологих місцях.

Мурахи перебираються в сухе місце – бути дощу.

Багато хрущів – до посушливого літа.

Блискавка перед дощем – до затяжної негоди.

Що не можна робити в цей день:

У цей день не виглядайте з вікна - накличете біду.

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